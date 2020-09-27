شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.43% بجلسة الأحد.. ورأس المال يربح 3.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4485.841 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.480 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 72.4 مليون سهم، بقيمة 238.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 963 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

Advertisements

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.5%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.23%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك بنسبة 2.05%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.79%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.02%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 58.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.11%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام، مناقشة بعض القضايا الإدارية الأخرى.

فيما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الخميس الماضي، حيث ناقش المجلس بعض الموضوعات التي لا تؤثر على سعر السهم.