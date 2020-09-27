تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد .. ويسجل 18.23 جنيه بالأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 27-9-2020 أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.23 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.25جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

18.29 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.23 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.25جنيه.

18.46 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.45جنيه.

18.23 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.17 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

18.24 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.42 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

18.21 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، اليوم استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل التمويلى المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

أعرب مديرا القطاع المصرفى للتنمية المستدامة المشارك الذى يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.