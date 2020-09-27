شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تفقد 6 نقاط بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 6 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6 نقاط ليغلق عند مستوى 3621 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة مليون ريال عبر تنفيذ 296 صفقة لعدد 36 سهماً.

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وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.52%، ثم سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 5.63%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.03%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 8.25%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.26%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "سندات رأسمال دائمة لبنك صحار" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 400 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المدينة للاستثمار، عن تسلمها رسالة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، من مجموعة مساهمين يمتلكون أكثر من 10% من رأس المال لطلب دعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة مقترح عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي من مناصبهم، مضيفة أن الشركة بصدد الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية بناءً على الطلب المقدم، وسوف يتم الإعلان عن موعد الانعقاد في وقت لاحق.