شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ندب السيد نجم رئيسا لمصلحة الجمارك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط، وزير الماليه القرار رقم 440 لسنة 2020 بشأن تجديد ندب السيد كمال نجم رئيس قطاع شئون المصلحة لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك من الدرجة العالية الممتازة وذلك إعتبارا من 2020/8/7 لحين بلوغ السن القانونية أو لحين شغلها بطريق التعيين أيهما أقرب.

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