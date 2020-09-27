هيكل: 4 أهداف رئيسية لمجمع التكسير الهيدروجيني منها تقليل احتمال حدوث أزمات وقود

فاروق يوسف _ أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس شركة القلعة القابضة للاستثمارات، أن الشركة المصرية للتكرير لها تأثير ملموس فيما يتعلق بالميزان التجاري لمصر، وقال إنها حملت على عاتقها كهدف أساسي لها المساهمة في توفير المنتجات البترولية، وتقليل احتمال أزمات وقود، والتغلب على تأخر الشاحنات، وتأخير وصول المنتجات المستوردة. وتطويرها، علاوة على 6 شركات قام بتأسيسها.

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وأضاف هيكل في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، إن هذا المجمع هو أضخم مشروع يتبع القطاع الخاص على مستوى أفريقيا.

وأشار إلى أن المصرية للتكرير حريصة على إحداث تأثير إيجابي على المنطقة المحيطة سواء في انخفاض الانبعاثات الضارة، وتحويلها إلى فحم وكبريت من جهة، وتحسين وصفات السولار والبنزين المنتج ليطابق أحسن المواصفات العالمية.

وقال إن الشركة تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي للشركة، وتحويل شركة القاهرة للتكرير لاستخدامه أيضًا بدلًا من المازوت.

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وذكر هيكل ان الشركة استطاعت توفير ما يقرب من 18 ألف وظيفة، وإعطاء منح تعليمية في أكبر الجامعات المصرية للعديد من الطلبة المتفوقين دراسيًا، ورفع الكفاءة التعليمية في المنطقة المحيطة.

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