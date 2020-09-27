شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب السعودى تستقر اليوم الأحد 27-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 27-9-2020، حيث ثبت سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 224.60 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 بنحو 224.60 ريال بما يعادل 59.88 $

سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 205.89 ريال بما يعادل 54.89 $

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.53 ريال بما يعادل 52.39 $

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.46 ريال بما يعادل 44.91 $

سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.02 ريال بما يعادل 34.93 $ Advertisements

سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.30 ريال بما يعادل 29.94 $

سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 6,985 ريال بما يعادل 1,862 $

سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,572 ريال بما يعادل 419.15 $

سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 224,605 ريال بما يعادل 59,878 $ عالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفى دولار للمرة الأولى فى التاريخ أغسطس الماضى، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدنى وآمال فى مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

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