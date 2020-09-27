شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش اتفاقية الميركوسور.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا الأثنين، لقاءً موسعاً عن الاتفاقيات التجارية المصرية وخاصة اتفاقية الميركوسور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الندوة تعقد بحضور مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، وتامر منصور أمين عام الغرفة العربية البرازيلية، مضيفاً أن الندوة تستعرض أهم الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الاسواق الدولية وأخر مستجداتها فضلاً عن اتفاقية الميركوسور مع دول البرازيل، الأرجنتين، أورغواي، وباراجواي.

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وأضاف "يوسف"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، كما سيتم مناقشة تطبيق المرحلة الرابعة من التخفيضات الجمركية، وشرح قواعد المنشأ للحصول على الإعفاء الجمركي بجانب شرح كيفية النفاذ إلى السوق البرازيل.

وآخر اجتماع لجمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الاثنين الماضي، لمناقشة واستعراض استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تغير الخريطة العمرانية وإشتراطات البناء في مصر، شارك في الاجتماع المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة من العاملين والمعنيين بقطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري.

واتفق أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين في نهاية اللقاء على أهم 6 ملفات التي يجب طرحها علي أجندة اللجنة وعلي رأسها، التعاون مع الجامعات والبحث العلمي، قانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وسياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة الـ6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء، طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقاري والمعايير الجديدة المتبعة، مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة.