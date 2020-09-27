شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4176 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2931 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.67% ليصل إلى مستوى 1050 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020، بصافي أرباح بعد الضرائب قيمتها 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 68% عما هو مخطط وبانخفاض قدره 15% عن العام المالي 2018-2019، ووافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2019 /2020 كما تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.

فيما أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، واتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بالإضافة إلى توزيع الأرباح، وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي بحيث يصل نصيب المساهمين في الأرباح بواقع 4 جنيهات نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2020/2019، ونصيب العاملين في الأرباح 14 مليون جنيه، ونصيب مجلس الإدارة بواقع 900 ألف جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عامر جروب، عن رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة، طلب وضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم رقم 986 لسنة 2014 الصادر لصالح الشركة بشأن مشروعها في سوريا، مضيفة أنها سوف تقوم بالتظلم من قرار رفض طلب وضع الصيغة التنفيذية.

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وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، المالية والصناعية المصرية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، 625 ألف سهم، 250 ألف سهم، 127 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 75 ألف سهم، 1000 سهم، 125 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 3100 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 200 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 162 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 54.5 ألف سهم، 236 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العربية للمحابس، المصرية للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر للفنادق، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القلعة للاستشارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارت المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة للزيوت والصابون، الملتقى العربي للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الشمس للإسكان والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت).

كما تم إيقاف التعامل على سهم شركتي أوراسكوم للاستثمار القابضة، سبيد ميديكال، الأولى في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بخصوص ما تم نشره بشأن خطة تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة، والثانية في ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عن عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.