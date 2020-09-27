شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض القيمة العادلة لسهم "سبيد ميديكال" إلى 1.68 جنيه للسهم قبل الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم المستشار المالي المستقل لشركة سبيد ميديكال، بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، بعد تعديلها ومراعاة ملاحظات الهيئة، في ضوء معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والتي انتهى بها إلى أن القيمة العادلة تتراوح ما بين 1.68 جنيه للسهم قبل الزيادة، و1.71 جنيه للسهم بعد الزيادة، مضيفة أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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وفي بيان منفصل لشركة سبيد ميديكال، نشرت التعديلات التي طلبتها هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وهي إضافة نبذة عن قطاع التحاليل الطبية في مصر، شرح تفصيلي عن الأداء المالي التاريخي للشركة ومدى تحقيق الشركة لخطتها المذكورة في تقرير المستشار المالي لطرح الشركة بالبورصة، وتخفيض عدد الفروع المزمع إنشائها لتصبح 37 فرع بدلاً من 82 فرع خلال الأربع سنوات القادمة في الطريقة التدفقات النقدية قبل زيادة رأس المال، وتخفيض عدد الفروع المزمع إنشائها لتصبح 112 فرع بدلاً من 182 فرع خلال الأربع سنوات القادمة في الطريقة التدفقات النقدية بعد زيادة رأس المال.

كما تضمنت ملاحظات هيئة الرقابة المالية، تخفيض إيرادات المعمل الشهرية المتوقعة من 140 ألف جنيه لتصل إلى 125 ألف جنيه، واستبعاد الأرباح المستقبلية للمستشفى المزمع إنشائها في الطريقة التدفقات النقدية بعد زيادة رأس المال، استخدام الهيكل التمويلي المستقبلي للشركة عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية للطريقتين قبل وبعد زيادة رأس المال، استخدام معدل نمو مستدام يبلغ 3.5% وهو المساوي تقريباً لنمو الاقتصاد المصري بدلاً من استخدام نمو5%، واستخدام مضاعف الربحية للقطاع الطبي بالبورصة المصرية والبالغ 18 مرة.