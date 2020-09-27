شكرا لقرائتكم خبر عن أميك 2020: زيادة مبيعات السيارات الملاكى خلال 5 أشهر بنسبة 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك2020" عن نمو المبيعات في قطاع سيارات الركوب خلال الأشهر الخمس الأول من 2020 بنسبة 24% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وكشف التقرير عن إجمالي مبيعات قطاع الركوب سواء المحلية أو المستوردة خلال الفترة المذكورة لتسجل 50,954 سيارة مقارنة بـ41,154 عملية في 2019.

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وتصدرت تويوتا كورولا الجديدة القادمة من مصنع الشركة اليابانية بتركيا مستفيدة باتفاقية الشراكة الأوروبية وزيرو جمارك، قائمة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي بإجمالي 5.458 سيارة في الفترة من يناير وحتى مايو.

وبعد تراجع أسعارها في الأول من يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10 وحتى 19 ألف جنيه، أصبحت تويوتا كورولا موديل 2020 الأكثر مبيعا.

كما تمكنت فيات تيبو المستوردة من تركيا أيضًا أن تحافظ على ترتيبها خلفا للسيارة تويوتا كورولا بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال الفترة ذاتها، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 4.362 سيارة.