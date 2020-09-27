أوراسكوم للاستثمار تأكيدا لإنفرادات دوت الخليج: ندرس فرصة المصرف المتحد وضم أورا ومشروع النقل متعدد الوسائط

رنا ممدوح _ أكدت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة جميع الإنفرادات التي شملها حوار جريدة دوت الخليج المنشور اليوم في النسخة الأسبوعية من الجريدة.

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وقالت أوراسكوم إن الشركة القاسمة والمنقسمة تدرسان جميع البدائل المتاحة بما بتناسب مع الاستراتيجية الاستثمارية لكل من الشركتين.

وقالت الشركة في إفصاح للبوزصة أنها تدرس الاستثمار في المصرف المتحد و دخول شركة أورا للاستثمار العقاري تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

كما أكدت دراسة الاستثمار في مشروع النقل متعدد الوسائط المطروح من قبل وزارتي قطاع الأعمال العام والنقل.

كما ستقوم الشركة المنقسمة بدراسة الاكتفاء بقيد شركة مالية واحدة في البورصة بعد إتمام عملية التقسيم.

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وذكرت الشركة، أنه في حال تبين لإدارة الشركة الجدوي الاستثمارية من نتائج الدراسات سوف تقوم بعرضها على مجلس إدارة الشركة والذي بدوره سيقوم بعرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.

واقتنصت جريدة دوت الخليج حوارًا في توقيت مهم مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على هامش مؤتمر شركته العقارية أورا ديفيلوبرز والصادر بعدد اليوم، كشف خلاله عن تفاصيل خطة تقسيم شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي تُجرى بالتوازي عملية هيكلة واسعة لاستثماراتها.

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وأوضح ساويرس أن خطته تستهدف التركيز على قطاع واحد لكل شركة بعد التقسيم، إحداهما بالقطاع المالي والثانية جارٍ تحديد القطاع الاستثماري الأنسب لها، بين ثلاث مجالات رئيسية هي النقل واللوجيستيات والتصنيع الزراعي والعقارات.

وكشف ساويرس عن التوسعات محل الدراسة بكلا الشركتين، ومن بينها دخول قطاع المدفوعات الإلكترونية، ودراسة الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك المصرف المتحد في إطار سعي الشركة للاستثمار في قطاع تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وحدد ساويرس عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية الجاذبة لشركة أوراسكوم –القاسمة- من بينها المشروعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات التصنيع الزراعي والنقل متعدد الوسائط، إلى جانب الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية التي آلت ملكيتها للصندوق السيادي المصري، وفي مقدمتها أرض مبنى الحزب الوطني بجوار المتحف المصري في ميدان التحرير.

كما لفت إلى إمكانية عرض شركة أورا العقارية على مساهمي أوراسكوم –القاسمة- في حال الاستقرار على التخصص في القطاع العقاري.

واستعرض ساويرس خلال الحوار آخر مستجدات خطة تطوير خدمات منطقة الأهرامات، والتي تترقب استقبال أول أتوبيس سياحي كهربائي في العالم تم استيراده من الصين، كما تناول سريعًا تطورات استثماره في مجال الذهب بالسوق المصرية.

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