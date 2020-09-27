وزير البترول: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار والتوقف عن استيرادهما بحلول عام 2023 وذلك عبر الاستثمار في مشروعات جديدة لدعم القدرة على زيادة الإنتاج محليا لمختلف المشتقات البترولية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضاف وزير البترول أن حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين يصل إلى 120 مليار جنيه، أو ما يعادل 7.5 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي للبنزين ما يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

هذا وتستورد مصر ما يتراوح من 35% إلى 40% تقريبًا من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول بشكل دورى، بينما تدبر بقية احتياجات السوق المحلية ذاتيًا.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج