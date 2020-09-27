السيسي يوجه بالاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري، والبالغة 500 جنيه لكل متضرر من الجائحة.

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وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول، اليوم الأحد، أن المنحة ستخص أيضاً قطاع السياحة لاستمرار تأثره بسبب الأوضاع الحالية، موجهاً بدارسة الطلبات الجديدة وضمها للمنحة.

وأوضح السيسي أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم إنشاء 22 كوبري في شرق القاهرة، بطول 400 كيلو؛ من أجل التيسير على المواطنين وحل الزمة المرورية في شرق القاهرة، وذلك دخل الكتلة السكنية.

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