اقتصاد البحرين ينكمش 8.9 % خلال الربع الثاني

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_ أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.
ونما قطاع النفط 3.2 % بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 % .
كانت ستاندرد آند بورز جلوبال قالت الشهر الجاري إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5 % هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.
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