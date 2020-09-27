الرقابة المالية: كاسل للاستشارات حددت 1.68 جنيه قيمة سهم سبيد ميديكال بعد التعديل

رنا ممدوح – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم شركة كاسل للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال بعد تعديلها ومراعاة ملاحظات الهيئة.

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وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، بأن الدراسة انتهت إلى أن القيمة العادلة تراجعت من 1.68 جنيه للسهم قبل زيادة رأس المال المرتقب و1.71 جنيه للسهم بعد الزيادة، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وفي 23 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن نتائج مطالعتها لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال والمعد من شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي أسفرت عن وجود العديد من الملاحظات المؤثرة داخل دراسة القيمة العادلة.

وأفادت، أنه تم مناقشة المستشار المالي المستقل معد الدراسة وإبلاغة بملاحظات الهيئة لأخذها في الاعتبار وتعديل الدراسة.

وفي 17 سبتمبر الجاري، حددت شركة كاسل للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وفقاً للوضع الحالي دون زيادة رأس المال النقدية المرتقبة من 81.327 مليون جنيه إلى 221.828 مليون جنيه بمبلغ 3.62 جنيه للسهم الواحد، باستخدام معدل خصم قدره 13.99% تم احتسابة باستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%.

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وبلغ تقييم سهم الشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد عملية زيادة رأس المال بمبلغ 3.91 جنيه للسهم، وذلك بإستخدام معدل خصم قدره 16.08% تم إحتسابة باستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%.

وبلغ تقييم قيمة سهم شركة سبيد ميديكال باستخدام مضاعف الربحية للشركة مبلغ 3.34 جنيه.

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