البورصة تفقد مكاسبها الصباحية وتغلق على تراجع هامشي 0.08% وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع هامشي بنسبة 0.08%، متداولا عند مستوى 10902 نقطة؛ بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، بنسبة 0.13%، وأغلق عند مستوى 66.89 جنيه.

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وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.21%، و1.02% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.022.586 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 40837 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 66 في حين لم تتغير أسعار 25.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 26.514 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بمبلغ 51.708 مليون جنيه، مقابل 25.194 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 24.047 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 24.229 مليون جنيه، مقابل 181.523 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.466 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.702 مليون جنيه، مقابل 2.236 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

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واستحوذ المصريون على نسبة 90.27% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على2.23% والعرب على 7.5% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.26% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.73%.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.89%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 10.86%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.14%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.05%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.29%.

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