شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. التخطيط تعلن خطة مشروعات قناة السويس بـ16.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 27-9-2020 العديد من التصريحات المهمة لوزراء المجموعة الاقتصادية المتعلقة بالمالية والتخطيط بجانب وزارة الإسكان.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية لاستثمارات هيئة قناة السويس بخطة عام 20/2021، حيث أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس حيث تُعد القناة شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالـمية الـمنقولة بحراً، حيث يعبُر من خلالها 8.3٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25٪ من إجمالي حركة البضائع الـمحواة عالمياً، و 100٪ من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلي كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالـمية نظراً لـموقعها الجغرافي الـمُتميّز كقناة ملاحية تربط بين البحر الـمتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، وما توفّره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

وأضافت السعيد أن أهمية القناة تتعاظم بقدر تطوّر وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية، حيث يُعتبر النقل البحري أرخص وسائل النقل، ويتم نقل ما يزيد عن 80٪ من حجم الـمبادلات الدولية عبر الطرق والقنوات البحرية.

كد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة شهر، لتلقى طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بفتح باب توفيق الأوضاع.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، على أن تكون معتمدة ومختومة من مهندس استشاري، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

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أصدر الدكتور محمد معيط، وزير الماليه القرار رقم 440 لسنة 2020 بشأن تجديد ندب السيد كمال نجم رئيس قطاع شئون المصلحة لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك من الدرجة العالية الممتازة وذلك إعتبارا من 2020/8/7 لحين بلوغ السن القانونية أو لحين شغلها بطريق التعيين أيهما أقر

تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الأسواق العالمية.

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة ١,٩ مليار دولار، منها ١٦٪ فى مجال الطاقة المتجددة، و١٩٪ للنقل النظيف، و٢٦٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و٣٩٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.

أرسل مكتب التمثيل التجارى بجدة خطابات إلى المجالس التصديرية للتعرف على الاجراءات المطلوبة لنفاذ الصادرات غير الغذائية إلى السوق السعودى خاصة وأن المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بإجمالى ما قيمته نحو 2.75 مليار دولار فى عام 2019 الماضى.

ووفقا للخطاب الذى حصلت الخليج 365، على نسخة منه فإن السلطات السعودية خصصت جهتين حكوميتين فى مصر لحصول المصدرين المصريين على شهادات جودة مطابقة وفقا لهذة الجهات للسلع غير الغذائية التى يرغبون فى تصديرها للسوق السعودى، وتم تقسيم السلع غير الغذائية على الجهتين لمعرفة المنتجين المصريين أى الجهات التى يحصلوا منها على شهادة المطابقة لتصدير منتجاتهم إلى المملكة العربية السعودية، وهما الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم تقسيم السلع على الجهتين ومنها السلع الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، قطع غيار السيارات، الأجهزة التى تعمل بالغار وملحقاتها، الدهانات والورنيشات، المصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، المنظفات، مواد البناء من قطاعات المعادن وسبائكها للمبانى، مواد البناء من الروابط الهيدروليكية، مواد البناء من الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية.