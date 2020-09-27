التجاري وفا إيجيبت يوقع اتفاقا مع موني جرام لاستلام التحويلات من الخارج

دوت الخليج – أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن إطلاق خدمة استلام التحويلات الواردة من الخارج، بالتعاون مع شركة موني جرام العالمية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وستتيح الخدمة الجديدة لعملاء موني جرام حول العالم إرسال حوالاتهم المالية ليستلمها ذويهم من شبكة فروع التجاري وفا بنك إيجيبت التي تضم 65 فرعا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال هشام السفا، العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك إيجيبت، إن اتفاقية التعاون مع موني جرام تأتي ضمن مساعي التجاري وفا الحريصة على دعم الشمول المالي.

وأوضح السفا أن خدمة حوالات موني جرام ستمكن المصريين العاملين بالخارج من إرسال الأموال لذويهم وأفراد عائلاتهم بطريقة آمنة.

Advertisements

من جهته، أكد عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجاري وفا بنك إيجيبت، أن مصرفه يستهدف عبر هذه الخدمة تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، كما أنها ستمكن البنك من فتح آفاق جديدة للدخول في سوق تحويل الأموال.

فيما قال أحمد علي، الرئيس الإقليمي لموني جرام الشرق الأوسط، إن اتفاقية التعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت تأتي في إطار سياسة شركته لتعزيز تواجدها بالأسواق الرئيسية حول العالم، لدعم مفهوم الشمول المالي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج