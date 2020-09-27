السويدي كابيتال توقف نشاطها اختياريا لمدة عام

رنا ممدوح – أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 لسنة 2020 بوقف نشاط شركة السويدي كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وقفا اختياريا مؤقتا لمدة عام.

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وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار جاء وفقاً لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأوضحت أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابعت: وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2020 بإيقاف نشاط الشركة.

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وأضافت الهيئة: وكذلك المذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية لحوكمة الشركات والمؤرخة في 27 أغسطس الماضي، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري.

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