اتحاد التأمين يصدر دليلا حول تعزيز تنافسية الشركات في طرق تسوية التعويضات

دوت الخليج – أصدر الاتحاد المصري للتأمين، دليلا شاملا وموضحا يمكّن شركات التأمين من تحديد التحسينات المطلوب إدخالها على إمكانيات الشركة في تسوية التعويضات، بما يعزز نشاط القطاع.

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وقال الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، إنه تم تنفيذ هذا الدليل من خلال مجموعة من ورش العمل التي شارك فيها أعضاء AIRMIC بالتعاون مع شركائها من شركات التأمين ووسطاء التأمين وخبراء تقدير الأضرار.

وأكد أن هذا الدليل يقدم معلومات عن العناصر الرئيسية التي يجب توافرها من اجل تحقيق التميز في تسوية المطالبات.

ودعا الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، الشركات العاملة في القطاع بأن تولي نشاط التعويضات أهمية خاصة كونه يمثل مرآة لمدى مصداقية الشركة أمام العملاء.

وأضاف أن خدمة تسوية المطالبات تعتبر أساس حكم العميل علي شركة التأمين، والعامل الرئيسي الذي يؤثر علي سمعة الشرك، ويمثل سداد المطالبات المستحقة للعميل نوعاً من الوفاء بالوعد الذي أخذته الشركة على نفسها من خلال عقد التأمين.

وأشار إلى أن كفاءة الشركة في تسوية المطالبات عامل للتمييز بين الشركات المتنافسة في السوق.

وركز الدليل بصورة كبيرة على متطلبات تسوية المطالبات بالنسبة لكبار العملاء، إلا أن المبادئ الواردة به تنطبق على العمليات الروتينية، والعمليات الأكبر حجماً.

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كما تنطبق تلك المبادئ أيضا على تسوية مطالبات الأمراض بالرغم من كونها ذات طبيعة خاصة، وبصفة عامة كلما زاد حجم المنظمة ودرجة تعقيدها، كلما زاد تعقيد المهمة التي تقوم بها إدارة تسوية المطالبات في تلك المنظمة، وفقا للاتحاد.

وقال الاتحاد إن المطالبات الكبيرة والمعقدة لا تحدث بصفة متكررة، لذا فإن كبار العملاء بالمنظمة يحتاجون للتأكيد لهم مقدما بطريقة موضوعية وتفصيلية أنه سيتم التعامل معهم بأسلوب يتسم بالفعالية والكفاءة وبسلوك مناسب.

وأكدت النشرة أن الهدف أو الاختبار النهائي أمام الشركة هو أن تتم تسوية المطالبات بطريقة ملائمة ومرنة وبأسلوب عادل يتحقق فيه الالتزام أمام العميل بالشفافية والمصداقية والدقة والأمان.

وأضافت أن هذه النتيجة ستعكس الملامح الأساسية لمبدأ الشراكة مع العميل – وإذا اقتضى الأمر- مع وسطاء التأمين أيضا.

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