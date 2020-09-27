"شعبة الأسمنت " تتوقع هبوط الطلب لـ 43 مليون طن بنهاية 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ، اجتماعا بحضورممثلي كافة الشركات المصنعة للأسمنت وبرئاسة المهندس مدحت اسطفانوس ، رئيس الشعبة، لمناقشة مشاكل القطاع مع وجود توقعات بانخفاض الطلب بنسبة قد تصل إلي 43 مليون طن ، وبحسب بيان صادر عن الشعبة ، أن صناعة الأسمنت في مصر صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وهي احدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ( حوالي 10% من الانتاج القومي الاجمالي للصناعة المصرية).
يذكر أن شعبة منتجي الأسمنت تأسست في عام 2013 لتبدأ عملها في تنمية قطاع صناعة الأسمنت في مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وتهدف لدعم برامج المسئولية المجتمعية لمنتجي الأسمنت، والتركيز علي صحة وسلامة العاملين بالصناعة والبيئة المواتية لهم، كما تتابع أخر المستجدات في الصناعة، واستخدامات الطاقة البديلة.
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