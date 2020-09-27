شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 27-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 473 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 616.231 مليار جنيه.





إيقاف تداول 36 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 36 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العربية للمحابس، المصرية للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر للفنادق، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القلعة للاستشارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارت المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة للزيوت والصابون، الملتقى العربي للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الشمس للإسكان والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا، شركة النصر للأعمال المدنية.





البورصة تخسر 473 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 473 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 616.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 360.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.23%، والعرب على 7.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 51.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 181.5 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2071 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12574 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4166 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1050 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- روادالسياحة-رواد بسعر إغلاق 16.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.89%.

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- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 33.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.63%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 8.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 26.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.