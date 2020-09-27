الارشيف / مال وأعمال

فرنسا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
CairoBank

وكالات – سجلت فرنسا 11 ألف و123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس الأحد 27 سبتمبر، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16 ألف حالة المسجل الأسبوع الماضي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538 ألفا و569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31 ألف.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Advertisements

 

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا