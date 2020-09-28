شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع 0.81% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وصعد نيكي 0.81 في المئة إلى 23391.96 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 في المئة إلى 1646.28 نقطة.

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