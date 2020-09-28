شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على واردات الوقود بالنصف الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد اليوم، ليعكس توجهات الدولة لتقوية مشروعات قطاع البترول وتوسيع الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية وتخفيف الضغط على الدولار.

وفي هذا الإطار، يعرض ”الخليج 365” بالأرقام تطور الواردات المصرية من الوقود خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي 2020.

وبلغ إجمالي واردات البترول الخام 2 مليار و23 مليونا و551 ألف دولار في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، مقابل مليار و206 مليون و829 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 816 مليونا و722 ألف دولار.

بلغ إجمالي واردات المنتجات البترولية مليار و28 مليون و723 ألف دولار، مقابل 3 مليارات و517 مليون و989 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بتراجع 2 مليار و489 مليونا و266 ألف دولار.

واردات البترول الخام بقيمة 145 مليونا و587 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 192 مليونا و828 ألف دولار يونيو 2019، بتراجع 47 مليونا و241 ألف دولار.

واردات المنتجات البترولية 108 ملايين و846 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 460 مليونا و908 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 352 مليونا و62 ألف دولار.

الواردات البترول الخام في مايو 217 مليونا و646 ألف دولار، مقابل 161 مليونا 526 ألف دولار في مايو 2019، بزيادة 56 مليون و120 ألف دولار.

واردات المنتجات البترولية 94 مليونا و43 ألف دولار مايو الماضي، مقابل 617 مليونا و607 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 523 مليونا و564 ألف دولار.

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وفي شهر أبريل سجلت واردات البترول الخام 119 مليونا و93 ألف دولار، مقابل 227 مليون و33 ألف دولار في ابريل 2019، بتراجع 107 مليون و940 ألف دولار.

بلغت واردات منتجات البترول 71 مليون و381 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 592 مليون و454 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 521 مليون و73 ألف دولار.

واردات شهر مارس بلغت واردات البترول الخام 438 مليونا و973 ألف دولار، مقابل 270 مليونا و680 ألف دولار مارس 2019، بزيادة 168 مليونا و293 ألف دولار

سجلت واردات منتجات البترول 221 مليونا و950 ألف دولار مارس الماضي، مقابل 741 مليونا و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 519 مليونا و862 ألف دولار.

بلغت واردات البترول الخام في فبراير 548 مليونا و702 ألف دولار، مقابل 233 مليون و259 ألف دولار فبراير 2019، بزيادة 315 مليونا و443 ألف دولار

بلغت واردات المنتجات البترولية 183 مليونا و934 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 576 مليونا و114 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 392 مليونا و180 ألف دولار.

بلغت واردات البترول الخام 553 مليونا و550 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 121 مليونا و503 ألف دولار في يناير 2019، بزيادة 432 مليونا و47 ألف دولار.

بلغت واردات المنتجات البترولية 348 مليونا و569 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 529 مليونا و94 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019 بتراجع 180 مليونا و525 ألف دولار.