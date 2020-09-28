أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 28-9-2020 استقرارًا وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، سجل الفيليه البلطى 30 - 100 جنيه، واستقرت أسعار البورى "1" 40 – 46 جنيهًا فيما سجل البورى 2 أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيهًا، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيهًا، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيهًا.
تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيهًا، وسجل السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيه والمازليا 20 – 30 جنيهًا، وسمك الشعور 20 – 30 جنيهًا، والوقار 40 – 70 جنيهًا، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهًا.
وسجل البلطي المزارع "2" 16 – 19 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل 20 - 23"، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيهًا بينما، استقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، ، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.
وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.
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