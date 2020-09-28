وزير الطاقة الروسى يحذر من مخاطر كورونا على النفط العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. كما قال إن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من بيلاروسيا إلى موانئ روسية مستمرة وإن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.

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