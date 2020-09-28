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قاض أمريكي يوقف أمر ادارة ترامب بمنع عملية تنزيل تطبيق تيك توك

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_ أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمرا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الانترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

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ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

لكن القاضي رفض ”في الوقت الحالي“ وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

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