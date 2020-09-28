العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية تصعد بخسائرها المجمعة 83% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بالنصف الأول

رنا ممدوح _ صعدت صافي الخسائر المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، بنسبة 83% لتصل إلى 2.303.984 مليار جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.258.873 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 15.294.648 مليار جنيه، وذلك بأول ستة اشهر من العام الجاري، مقابل 21.744.839 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت مجمل خسارة بمبلغ 52.409 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 589.449 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المقارنة.

وسجلت تكلفة المبيعات بالنصف الأول من العام الجاري مبلغ 15.347.058 مليار جنيه، مقابل 21.155.390 مليار جنيه بالنصف المناظر من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي خسائر الشركة بأول ستة أشهر من العام الجاري إلى 672.754 مليون جنيه، مقابل 29.641 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 14.006.991 مليار جنيه، مقابل 18.687.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

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