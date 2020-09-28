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وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لكافة مشروعات الإسكان الاجتماعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وكذا الاهتمام بأعمال التشجير واللاند سكيب.

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وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية.

 

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