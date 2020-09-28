شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تطرح 7 مجمعات صناعية بمساحات تصل 600 متر كاملة المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية بمساحات من 48 متر إلي 600 متر في 7 محافظات كاملة الترفيق، ومحاولة اختصار الإجراءات والرخص على المستثمرين، بحيث تكون الدراسات البيئية جاهزة واختصار وقت إصدار رخص التشغيل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على هامش جلسة التشاور المجتمعي الذي تنظمة الهيئة حول دراسات تقييم الأثر البيئي للمجمعات الصناعية في 7 محافظات وهي الأسكندرية والغربية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.

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وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي المحافظات المذكورة فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال.

وأضاف الزلاط، أن الحكومة تستهدف تهيئة المناخ للقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع ككل، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تعتمد وترتبط بخطة مصر 2030 بهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والاعتماد على تنفيذ مشروعات عدة مثل المجمعات الصناعية التي تخدم صغار المستثمرين.

وتابع رئيس التنمية الصناعية، أن المجمعات الصناعية ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، وسيتم توفير عدد آخر من الوحدات الصناعية في مجمعات جديدة بخلاف المجمعات السبعة المقرر طرحها.