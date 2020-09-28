شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تبحث سبل الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود وزيادة معدلات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع صناعة ودباغة الجلود يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي حيث تتمتع مصر بإمكانيات وخبرات وتاريخ طويل في هذا المجال، مشيرة إلى ثقة القيادة السياسية في مصر في مجتمع الأعمال والمصنعين المصريين في إدارة وتشغيل مختلف المشروعات الصناعية .

وأشارت إلى أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين العاملين في هذا القطاع في مجالات الدباغة والتصنيع لانشاء مشروعات استثمارية تحقق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى، الأمر الذى يسهم فى جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضا .

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بصناعة الجلود في مصر ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الجلدية .

وحضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى لصناعة ودباغة الجلود و جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود، بالاضافة الى شريف يحيى و محمد مهران عن شعبة الجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على توفير منتجات جلدية للسوق المحلي بجودة عالية وأسعار تناسب محدودي الدخل، مشيرة الى مساندة الحكومة لهذا القطاع الهام واستعدادها لجلب الخبرات العالمية لتطويره من خلال الاستعانة بخبراء عالميين لنقل التكنولوجيات الدولية المتطورة للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.

وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الانتاج المصري من الجلود الخام وعدم تصديره فى صورته الأولية خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى وتصدير منتجات تامة الصنع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن مدينة الجلود بالروبيكى ساهمت في أحداث نقلة كبيرة فى مجال دباغة وتصنيع الجلود ووفرت كافة الخدمات للعاملين في هذا المجال.

ومن جانبهم أكد المشاركون فى الاجتماع حرصهم على تنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود خاصة وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة لاقامة صناعة جلود حقيقية وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرين فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا السعى نحو إنتاج مصنوعات جلدية تلبى احتياجات السوق المحلى وبأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وهو التوجه الذى تدعمه وزيرة التجارة والصناعة.