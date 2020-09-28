أسكوم تتكبد 58.1 مليون جنيه خسائر مجمعة بالنصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة أسيك للتعدين أسكوم ، للخسارة مسجلة مبلغ بقيمة 58.142 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.042 مليون جنيه صافي أرباح بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 386.871 مليون جنيه، وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 502.827 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 84.626 مليون جنيه مقابل 137.835 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 302.245 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 364.992 مليون جنيه بالنصف المماثل.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت الشركة للخسارة متكبدة مبلغ 44.324 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.759 مليون جنيه أرباح بالنصف المقارن من 2019.

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وانخفضت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 182.788 مليون جنيه مقابل 200.514 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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