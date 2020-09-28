شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعوام على إنشاء مركز الإبداع..وهذه أبرز المبادرات لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضى نحو 10 أعوام على انشاء مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تم افتتاحه في يوم 27 سبتمبر 2010 ليصبح وجهة للشباب رواد الاعمال في مجالات التكنولوجيا ومقصد حكومي رائد يتولى مهمة نشر ثقافة الابداع وريادة الأعمال ويحتضن المبتكرين من الشباب المصري.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع بحلول عام 2020. وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، ويهدف المركز إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وشغلت مصر المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.

وكانت الحكومة قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الشباب وريادة الأعمال منذ عدة سنوات منها رواد تكنولوجيا المستقبل والتي تستهدف تدريب 16 ألف شباب في ثلاث سنوات، ومبادرة أفريقيا للإبداع الشباب والتي تستهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي في ثلاث أعوام على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مجمعين للإبداع في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط فضلا عن العمل على نشر الإبداع بجامعات مصر عبر إنشاء 6 مراكز للإبداع وريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.