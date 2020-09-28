شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل محطة رفع صرف صحي مشروع 1185 عمارة للإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة لتنمية وتطوير المدن بجولة موسعة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد مشروع 1185 عمارة "إسكان اجتماعى"، حيث شهد بدء تشغيل محطة رفع صرف صحي المشروع، ثم انتقل إلي مشروع 104 عمارات "إسكان اجتماعى" ذى الطابع الحديث بحديقة الجيزة والمخصص لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والجدول الزمني للمشروع.

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رئيس جهاز حدائق اكتوبر والمهندس كمال بهجات ومعاوني رئيس الجهاز خلال تفقد اعمال البنيه التحتيه

كما تفقد المهندس كمال بهجات، مشروع 645 عمارة، وتابع موقف الانتهاء من العمارات السكنية المتبقية بالمشروع، بالإضافة لجودة الخدمات بالمنطقة، وكذا تفقد مشروع أعمال التطوير بالميدان المقابل لمشروع 266 عمارة، والذي يربط المدينة بالطريق الدائري الأوسطي، وكذا تفقد مشروع 207 عمارات "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، والموقف التنفيذي به، ثم تفقد اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية من مشروع دار مصر.

واثني مساعد نائب رئيس الهيئة، علي الجهد المبذول والمتابعة المستمرة والدورية من مسئولى الجهاز والمشروعات، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لإنجاز المشروعات في أوقاتها الزمنية المحددة، وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين على اكمل وجه.