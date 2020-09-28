برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة. أكد الملا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية علي مستوي الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضارى يليق بقطاع البترول، كما أكد أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ علي مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص علي غرس مفاهيم السلامة والحفاظ علي المكان كثقافة لدي العاملين. ووجه الملا خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة الأمر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة. وأكد الملا التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في أعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال. وحرص المهندس طارق الملا علي توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصفاة المصرية للتكرير مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التي ساهمت في ظهور قطاع البترول بشكل حضاري يليق بمكانته كأحد اهم قطاعات الدولة. Advertisements وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول وانابيب البترول والتعاون للبترول وبتروجاس وبتروجت. وزير البترول خلال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد وزير البترول ورؤساء شركات البترول بمنطقة مسطرد

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