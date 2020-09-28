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إضاءة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر احتفالا باليوم العالمى للسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معبد الكرنك بالتنسيق مع محافظة الأقصر ضمن احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بحضور كبار الشخصيات الهامة والعامة، وذلك للإعلان عن مشاركة مصر في تلك الاحتفاليك العالميك لإعادة السياحة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

 

وصرح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فى بيان له اليوم، بأن الاحتفال بهذا اليوم يختلف عن الأعوام الماضيه لما يشهده العالم هذا العام من جائحة التي تسببت في أزمة كبيرة علي ذلك القطاع. 

 

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وأضاف عبد العزيز، أننا نتطلع لبداية جديدة للسياحة خلال هذا الاحتفال وعودة قوية للسياحة وخصوصا مع اتخاذ الدولة المصرية إجراءات عديدة  لحماية السائحين وعودة السائحين بشكل آمن . 

 

يذكر أنه يتم الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للسياحة للعام الأربعين تحت شعار"السياحة والتنمية الريفية"، سيتم الاحتفال بالقدرة الاستثنائية للقطاع على خلق فرص خارج المدن الكبرى والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم.

 

 

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