شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.73% بجلسة الاثنين.. وتراجع "أرابتك" بعد نفى هيكلة الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% رابحاً 16.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 619.8 مليون سهم محققة ما قيمته 314.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6363 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 1.06%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.88%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 114.1 مليون ورقة بقيمة 43.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 7.84%.

Advertisements

وفي سياق متصل قالت شركة أرابتك القابضة، رداً على خبر تعيين أليكس بارتنرز، كمستشار لإعادة هيكلة ديونها، إنها لم تقم بتعيين أي استشاري لإعادة هيكلة الديون، وإنما تعمل مع مجموعة من الشركات الاستشارية من ضمنها أليكس بارتنرز لوضع حلول وتوصيات لعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 30 ستبمبر لعام 2020 للمناقشة والاعتماد.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 24 سبتمبر الماضي، واتخذ قرار بالتمرير بشأن أمور اعتيادية داخلية.

وفي سياق آخر قالت شركة أورينت للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة، قد انعقد أمس الأحد، وتم بالإجماع اعتماد الإجراءات المتبعة لسير العمليات التشغيلية بالشركة بما في ذلك خطة عمل التسعير في منتصف العام، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل اعضاء مجلس الإدارة.