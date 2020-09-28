الذهب يفقد 3 جنيهات جديدة والجرام يسجل 813 جنيها

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في نطاق محدود لتفقد 3 جنيهات عند المقارنة مع تداولات الجمعة الماضية قبيل إجازة سوق الصاغة.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر شيوعًا تراجع إلى مستوى 813 جنيهًا، في مقابل 816 الجمعة الماضية آخر يوم عمل.

وهبط عيار 18 ليصل إلى منطقة 696.85 جنيهًا للجرام، كما نزل عيار 24 ليلامس مستوى 929.10 جنيهًا.

ورفع الجنيه من خسائره، ليفقد نحو24 جنيهًا، بعدما سجل اليوم قيمة سعرية 6504 جنيهًا، مقارنة بنحو 6528 جنيهًا.

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فيما فتح السعر العالمي تعاملات اليوم على سعر 1850 دولارًا للأوقية، في مقابل 1861 دولارًا، ليواصل مسيرة تراجعه بضغط من صعود الدولار.

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