: مصر تعين بنوكا بشأن إصدار سندات دولارية خضراء

_ أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات. ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. Advertisements اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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