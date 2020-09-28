رئيس هيئة التنمية الصناعية: بدء تنفيذ استراتيجية التوسع في إقامة المجمعات الجاهزة

بكر بهجت _ قال اللواء اركان حرب المهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة بدأت في تنفيذ استراتيجية التوسع في إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة خلال الفترة الحالية، من خلال المجمعات السبعة الجديدة التي تم الإعلان عن طرحها.

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وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده صباح اليوم أن المجمعات السبعة الجديدة سيتم إنشائها في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا والغربية والأقصر وسوهاج، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على ذلك المشروع وفق خطة وزارة التجدرة والصناعة وتوجيهات الدولة باعتبارها مشروعا قوميا.

وأشار إلى أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، تأتي بدفع من المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة في مصر حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة بالمرافق, مع إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل منخفض الفائدة للمستثمر.

وتابع أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة القضاء علي البيروقراطية، والتيسير على المستثمرين، وذلك من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، موضحا أن الهيئة عقدت جلسة تشاور مجتمعي لدراسة تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى التي أعدتها الهيئة للمجمعات الصناعية السبعة، والتي سيتم طرحها بمساحات تبدأ من 48 متر مربع وتصل إلى 600 متر مربع.

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وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات تقييم تأثير بيئي متكاملة للمجمعات الصناعية المزمع افتتاحها والحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتلك الدراسات من جهاز شئون البيئة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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