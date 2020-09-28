بنك الصين المركزى يعلن المحافظة على وفرة السيولة ويخفض تكاليف التمويل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض. وأضاف بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافا. وتابع قائلا إنه سيحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي.

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