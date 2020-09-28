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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون الأرضي إلى 9.86 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة عدد مشتركي التليفون الأرضي إلى 9.86 مليون اشتراك بنهاية مايو 2020، مقارنة بنحو 9.53 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2020 ونحو 8.56 مليون اشتراك في يونيو 2019، فيما وصلت إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 25.02 مليون خط بنهاية مايو 2020، مقارنة بنحو 25.01 مليون خط بنهاية أبريل 2020 و23.33 مليون خط بنهاية مايو 2019.
ووصل معدل انتشار الهاتف الثابت إلى نحو 7.73% بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 7.72% بنهاية أبريل 2020 ونحو 7.61% بنهاية مايو 2019، كما يصل عدد السنترالات إلى 1511 سنترال بنهاية مايو 2020 ونفس النسبة بنهاية أبريل 2020 و نحو 1510 بنهاية مايو 2019.
ويصل عدد السنترالات في الريف إلى 1052 سنترال بنهاية مايو 2020 ونفس النشبة بنهاية أبريل 2020 ونحو 1051 سنترال بنهاية مايو 2019، ويستحوذ عدد مشتركوا الهاتف الثابت المنزلي على نحو 88% من حجم الإشتراكات يليها عدد المشتركين تجاري بنسبة 10% والمشتركين حكومي 2%.
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