شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرباح بنك أفريقيا المغربى 68% فى النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أفريقيا، أحد أكبر البنوك المغربية، اليوم الاثنين، انخفاض الأرباح العائدة للمساهمين 68 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 373 مليون درهم(40 مليون دولار). وأشار البنك لتبرعه بمليار درهم لصندوق حكومي لمكافحة فيروس كورونا وزيادة تكلفة المخاطرة بنسبة 68 بالمئة إلى 1.5 مليار درهم. Advertisements وصعد صافي الدخل المصرفي المجمع واحدا بالمئة إلى سبعة مليارات درهم. طلب البنك المركزي المغربي من المقرضين عدم صرف أرباح العام الجاري كي تكون في وضع أفضل للتعامل من أي تداعيات للجائحة.

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