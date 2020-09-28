شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط 3 أسهم على رأسها "الأهلي المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.53%.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن عقد اجتماع الجمعية العامة أمس الأحد، وتمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة، والمنعقدة بتاريخ 25 مارس لعام 2020، وتعيين انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مقعد واحد لبنك البحرين الوطني عن طريق التعيين يمثلهم كابي سمير الحكيم، فيما نتج عن التصويت انتخاب 6 أعضاء كل من هشام أحمد الريس، عبد الرحمن محمد جمشير، رازي عبد الغفار المرباطي، مازن إبراهيم عبد الكريم، زايد على راشد الأمين، فارس مصطفى الكوهجي لعضوية مجلس الإدارة، كما قررت الجمعية العمويمة الإبقاء على عبد الله إبراهيم جمشير كعضو احتياطي أول، خالد محمد الحمادي كعضو احتياطي ثاني لمجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركتي البحرين لمواقف السيارات، بنك البحرين والكويت، عن موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية في 30 سبتمبر لعام 2020، الأولى يوم 9 نوفمبر، والثانية يوم 26 أكتوبر المقبل.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، عن تنفيذ صفقة شراء على أسهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعدد 288 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.310 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر.