شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الاثنين باستثناء "السوق الرئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 322 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.32%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 9.30%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.98% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.03%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 5.45%.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت شركتا العربية العقارية، رابطة الكويت والخليج للنقل، أنه ليس هناك أى أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم في السوق.

وفي السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، عن موافقتها على تسجيل شركة ثروة للاستثمار كصانع سوق على سهم شركة طيران الجزيرة (الجزيرة) اعتبارا من غداً الثلاثاء.

كما أعلنت بورصة الكويت عن اتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة بيت الأوراق المالية بعدد 12 مليون سهم بسعر 0.042 دينار بقيمة إجمالية 504 مليون دينار كويتي.