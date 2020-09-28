شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بريطانية تمنح أوبر حق الترخيص بالعمل فى لندن.. وتقرير: لم تعد خطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة أوبر لخدمات نقل الركاب على حق الترخيص لها فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعدما وجد استئناف أمام المحكمة أنها شركة مناسبة وملائمة لتقديم خدمات النقل الخاصة فى العاصمة البريطانية.

وحكمت محكمة الصلح فى ويسمنستر لصالح الشركة بعد عام من رفض هيئة النقر فى لندن مد الترخيص للشركة العالمية لمخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال نائب رئيس القضاة تان إكرام أنه لديه ثقة كافية بأن أوبر لندن لم تعد تمثل خطرا للسلامة العامة على الرغم من الإخفاقات التاريخية، وذلك بعد جلسة استمرت ثلاثة أيام من المرافعات فى وقت سابق هذا الشهر.

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وقال إكرام أن أوبر قد شددت عمليات المراجعة للتعامل مع تزوير الوائق والتأمين وتبدو الآن فى طليعة التصدى لتحدى على مستوى الصناعة.

وكانت مخاوف السلامة من قبل هيئة النقل بلندن تشكل اكتشاف أن حوالى 14 ألف رحلة من قبل ركاب أوبر قد قام بها سائقون غير مرخصين دخلوا بطريقة احتيالية على التطبيق باستخدام هويات أشخاص آخرين.

وقبل الجلسة، قال جامى هيود، المدير الإقليمى لأوبر إنهم عملوا بقوة من أجل مواجهة مخاوف هيئة المواصلات على مدار الأشهر الأخيرة وقاموا بفحص هويات السائق وملتزمين بالحفاظ على نقل الأشخاص بسلامة حول المدينة.

وقالت أوبر إنها غيرت بشكل جذرى على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ المرة الأولى التى رفضت فيها هيئة النقل فى لندن مد الترخيص، معتبرة أنها غير مناسبة للعمل فى العاصمة، وذلك فى سبتمبر 2017. وحصلت بعد ذلك على تمديد مؤقت، لكن تم رفض الترخيص لها مرة أخرى فى نوفمبر بشأن مخاوف تتعلق بالهوية.