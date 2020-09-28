عز العرب للسيارات تطرح 3 طرازات 2021 من العلامة السويدية فولفو

شاهندة إبراهيم _ قدمت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون واستون مارتن وDs في السوق المحلية، 3 طرازات جديدة كليًا موديل 2021 للعلامة السويدية الفاخرة فولفو، وهما: XC40 و XC60 و XC90.

فولفو XC40 موديل 2021

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة، جاءت أسعار الفئة الأولى من السيارة فولفو XC40 بنحو 710 ألف جنيه، فيما قدمت الفئة الثانية بقيمة 810 ألف جنيه، فيما عُرضت الفئة الكاملة بسعر 855 ألف جنيه.

وتأتي فولفو XC40 بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 254 حصان، مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 8 نقلات.

فولفو XC60 موديل 2021

وبحسب الأسعار المعلنة من قبل الوكيل المحلي، تأتي الفئة الأولى بسعر مليون و15 ألف جنيه، والثانية بنحو ومليون و140 ألف جنيه، أما الفئة الكاملة التجهيزات بقيمة وصلت إلى مليون و160 ألف جنيه.

وجاءت فولفو XC60 بسواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبقوة حصانية 250 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، وتم تدعميها بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

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فولفو XC90 موديل 2021

قدم الوكيل المحلي الفئة القياسية من السيارة الفاخرة فولفو XC90 موديل 2021، بقيمة سعرية مليون و390 ألف جنيه، والفئة الثانية تم تسويقها بسعر مليون و590 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا جاءت بنحو مليون و690 ألف جنيه.

وزودت السيارة فولفو XC90 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 320 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك من 8 سرعات.

والجدير بالذكر، دخلت سوق السيارات المصري خلال شهر سبتمبر الجاري نحو 19 مركبة جديدة تنتمي لعلامات أوروبية وصينية وكورية وأمريكية، فضلًا عن تقديم تقديم 3 أيقونات جديدة كليًا للعلامة السويدية فولفو، إلى جانب طرح فئات جُدد ومع إضافة بعض التعديلات على النُسخ المتواجدة بالقطاع.