أميك: أكثر من 41% نموا في مبيعات سوق السيارات المصري أغسطس الماضي

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن ارتفاع المبيعات الإجمالية للقطاع سواء ملاكي او أتوبيسات أو شاحنات بنسبة 41.53%، بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 20 ألف و770 وحدة في شهر أغسطس الماضي، في مقابل 14 ألف و675 مركبة في الشهر المقارن من 2019.

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وعززت مبيعات سيارات الركوب من حركة السوق الصعودية، حيث نمت بنحو 48%، بحجم بيع 15 ألف و929 وحدة، مقارنة بنحو 10 آلاف 728 مركبة.

كما حققت فئات الأتوبيسات نموًا بنسبة 11.1%، بواقع 1628 أتوبيس مُباع في إغسطس الماضي، بدلًا من 1465 عربة تم بيعها في نفس الفترة من 2019.

ونمت مبيعات الشاحنات بنسبة 29.5%، بعد أن حققت بيع 3 آلاف و213 شاحنة، في مقابل 2482 عربة.

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