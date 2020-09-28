سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، لدى أغلب بنوك القطاع المصرفي.

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وبقي الدولار مستقرا في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات الأمس.

كما ظل الدولار ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما رفع بنك السويس سعر صرف الدولار قرشين، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بالأمس.

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